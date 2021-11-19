Страшное ДТП произошло вечером 18 ноября в Барышевском районе Киевской области - на месте работали правоохранители, спасатели и медики.

Согласно данным пресс-службы ГСЧС, авария произошла на одной из АЗС пр выезде из села Иванков. Установлено, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей "Man" и "Renault". Последний в момент удара заправлялся на автозаправочной станции.

В результате, 61-летний водитель одного из автомобилей оказался заблокированным между металлическими конструкциями грузовика и заправочной колонкой. Понадобилась помощь бойцов ГСЧС, чтобы "вырезать" его из покореженного металла и передать медикам.

По информации телеграм-канала "Киев Info", один из грузовиков вез сахар из Турции в Харьков. Возле заправки 50-летний водитель этого тяжеловоза заметил женщину, которая пыталась поймать попутное авто. Он решил подвезти ее, однако дальше произошло непредвиденное. Мужчина врезался в другой грузовик, который как раз заправлялся. Его кабину сплющило и она вспыхнула. Чудом, сам мужчина не получил серьезных травм.

Другому водителю повезло менее, по предварительной информации, у него открытые переломы ног. В момент удара он стоял рядом со своим грузовиком, его забросило под задние колеса. Потерпевшего госпитализировали в больницу.

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