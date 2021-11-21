В Киеве в суботту наблюдались сильные порывы ветра, он повалил деревья, а с крыш срывал покрытие - не обошлось в этот день и без трагедий.

Так, 20 ноября, во время порыва ветра дерево насмерть придавило 35-летнюю женщину. Об этом сообщается на Facebook-странице храма Иерусалимской иконы Богородицы.

Трагический инцидент случился во время крестного хода к престольному празднику в церкви святого мученика Валерия Мелитинского на Гидропарке. На Марию упало дерево и она от полученных травм скончалась на месте. Ей было 35 лет.

Погибшая была женой протоиерея Сергея Коцаря, настоятеля храма Преображения Господня на Вырлице. У священника осталось четверо детей.

Стоит отметить, что 20 ноября порывы ветра, достигали 15-20 м/с. В Лабораторном переулке в Печерском районе города большое дерево упало на припаркованный автомобиль.

Также на повороте из "Водогона" в сторону Киева еще одно аварийное дерево упало на автомобиль BMW, повредив при этом и провода сетей.

Напомним, что дерево упало на малышей, одного ребенка спасают в реанимации.

Как сообщала Politeka, дерево не выдержало и завалилось на микроавтобус: видео ЧП.

Также Politeka писала, что стихия с градом обрушилась на Одесчину, сорваны крыши, повалены деревья и столбы.