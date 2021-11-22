В Киевском институте автоматики сегодня, 22 ноября, возник пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве.

Согласно оперативным данным, информация о пожаре поступила к оперативному центра ГСЧС в 12.40. Как выяснили прибывшие на место происшествия спасатели, в пятиэтажном административном здании пожар возник на четвертом этаже. При этом наблюдалось сильное задымление на двух этажах - четвертом и пятом. Спасатели вывели из здания 14 сотрудников института.

"Спасатели сразу начали эвакуацию сотрудников заведения и тушению пожара. Поэтому уже в 13.36 огонь был локализован, а в 13.42 - ликвидирован", — говорится в сообщении ГСЧС.

На ликвидации пожара работало девять единиц специальной пожарноспасательной техники 38 спасателей.

Что касается причин возникновения пожара, то сейчас на место происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Именно они должны установить все обстоятельства произошедшего.

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