В Черниговской области 22 ноября произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

По информации правоохранителей, сообщение об аварии поступило около 18-й 22 ноября. В селе заезд столкнулись два грузовых и один легковой автомобили. Водитель грузового автомобиля "МАN" не справившись с управлением допустил столкновение с легковушкой"ВАЗ 2109", который двигался в попутном направлении. Легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с полуприцепом автомобиля "ДАФ".

На место происшествия прибыли экипаж патрульных со следователем. Пассажиры легкового автомобиля - женщина и 12-летний ребенок - получили многочисленные телесные повреждения и серьезные травмы. Они были направлены в больницу. Но, к сожалению, несмотря на усилия врачей, ребенок от полученных травм скончался.

В больнице также находится водитель и еще один пассажир "ВАЗ 2109". О состоянии водителей грузовых автомобилей правоохранители информацию не разглашают.

Сейчас правоохранители продолжают изучать все обстоятельства, приведшие к ужасному дорожно-транспортному происшествию.