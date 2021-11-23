В Черниговской области 22 ноября произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Об этом
По информации правоохранителей, сообщение об аварии поступило около 18-й 22 ноября. В селе заезд столкнулись два грузовых и один легковой автомобили. Водитель грузового автомобиля "МАN" не справившись с управлением допустил столкновение с легковушкой"ВАЗ 2109", который двигался в попутном направлении. Легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с полуприцепом автомобиля "ДАФ".
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Комаров из "Мир наизнанку" рассекретил, сколько вещей берет с собой в путешествие: "Всегда было интересно"
Ведущий Остапчук потряс кадрами тяжелого ДТП, от машины ничего не осталось: "Влетел в бензовоз"
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Полякова в наряде с разрезом "до ушей" оконфузилась на "Танцях з зірками": "Что это вообще было?"
На место происшествия прибыли экипаж патрульных со следователем. Пассажиры легкового автомобиля - женщина и 12-летний ребенок - получили многочисленные телесные повреждения и серьезные травмы. Они были направлены в больницу. Но, к сожалению, несмотря на усилия врачей, ребенок от полученных травм скончался.
В больнице также находится водитель и еще один пассажир "ВАЗ 2109". О состоянии водителей грузовых автомобилей правоохранители информацию не разглашают.
Сейчас правоохранители продолжают изучать все обстоятельства, приведшие к ужасному дорожно-транспортному происшествию.
Напомним, что мужчина влетел в забор дома и исчез, подробности: "повредил газопровод".
А еще Politeka писала, что на украинском заводе произошла трагедия, появились жертвы: "выражаем соболезнования...".
Также Politeka сообщала, что автобус с россиянами съехал в кювет, первые подробности ДТП: "зажало..."