На улицах столицы прохожие заметили мошенницу, которая собирает деньги на благотворительность.
Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Как отмечают пользователи соцсети, молодая девушка "работает" на улицах столицы уже не первый день. Она ходит с коробкой, в которую собирает средства, вроде бы для помощи детям. При чем, девушку уже дважды неравнодушные прохожие "сдавали" полиции. Кроме того, на ней также есть несколько заявлений о мошенничестве и угрозах. Но несмотря на все "подвиги" молодая женщина снова вышла на улицу.
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Чаще всего "работает" в центре и используя чувство жалости прохожих к больным детям выманивает у них деньги. Все имеющиеся документы являются поддельными.
Пользователи сети призывают всех, кто ее увидит в "работе" звонить в полицию или, по крайней мере, не давать ей деньги.
На этой неделе в Одессе. работниками СБУ была задержана женщина, которая представилась родственницей работника Специализированной антикоррупционной прокуратуры и предлагала услуги в закрытии уголовных производств. Уже ранее она была осуждена и отбывала наказание за мошенничество.
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Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.