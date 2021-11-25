Автомобиль Chevrolet Nubira, за рулем которого находился 16-летний подросток, устроил ДТП в результате которого машина была уничтожена почти полностью.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua. ДТП произошло в селе Княжичи Киевской области на перекрестке улиц Киевской и Марии Лагуновой.
Предварительно было установлено, что несовершеннолетний без разрешения родителей взял Chevrolet, который принадлежит его родителям. Вместе со своим другом они поехали кататься по улицам села.
Парень остался жив. В результате столкновения автомобиль "разнесло" по всей дороге. Моторный отсек уничтожен вдребезги. Видимо, имело место превышение скорости.
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Как рассказали в полиции журналистам Obozrevatel: "В какой-то момент подросток не справился с управлением, на скорости въехал в дерево, а потом столкнулся с электроопорой. В результате аварии никто не пострадал".
На 16-летнего парня составили админпротокол за нарушение ПДД, которое привело к аварии, а также за управление машиной без документов.
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