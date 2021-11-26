Смертельное ДТП унесло жизнь маленького ребенка в Днепропетровской области: водитель наехал прямо на пешеходов, которые переходили дорогу.

Об аварии рассказали в Нацполиции Днепропетровской области.

Сообщается, что ДТП произошло в городе Каменское по адресу ул. Сичеславский путь, напротив отеля «Родина» примерно в 17:20.

Как сообщили правоохранители водитель автомобиля «Таврия» во время движения наехал на четырех пешеходов, которые в этот момент находились в районе разделительной полосы. Под колеса машины попали две женщины и два ребенка.

От полученных травм одна из женщин скончалась на месте. После в больнице погиб еще и 3-летний мальчик. ТСН сообщает, что это были мать и сын. Женщине было 35 лет.

В больнице все еще остаются пострадавшие 65-летняя женщина и 9-летняя девочка. Подробности об их состоянии пока неизвестны.

В данный момент полицейские работают на месте аварии, пытаясь установить ее причины.

Отметим, что наезды на пешеходов – не редкость на дорогах Украины. На днях в городе Белгород-Днестровском Одесской области водитель на BMW сбил школьницу прямо на пешеходном переходе. Мужчина винит в случившемся плохое освещение на дороге в вечернее время.

Напомним, водитель на BMW сбил школьницу на "зебре", видео.

Как сообщала Politeka, двойная трагедия на Ровенщине, помощь врачей уже не понадобилась.

Также Politeka писала, что на Харьковщине водитель Lanos задавил лежащего пешехода.