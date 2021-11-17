В полиции рассказали, что произошло

В Ровенской области два встречных автомобиля наехали на пешеходов на дороге: ДТП не обошлось без жертв, появились подробности трагедии.

Смертельное ДТП произошло вечером во вторник, 16 ноября, неподалеку от села Тихое в Ровенской области. Об этом сообщили на сайте ГУ Национальной полиции Ровенской области. Сообщение о ДТП поступило в 18:45.

Как стало известно, на вечерней трассе автомобиль Renault Megane и двигавшийся ему настречу Chevrolet одновременно наехали на двух пешеходов. Мужчина и женщина переходили проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу.

В результате наезда двух автомобилей пешеходы получили серьезные травмы. Оба скончались на месте происшествия.

В данный момент полицейские устанавливают обстоятельства наезда автомобилей на пешеходов.

Стоит отметить, что только 15 ноября в Украине стартовала неделя безопасности дорожного движения. Первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий напомнил украинцам о том, что более 40% ДТП в нашей стране происходят из-за нарушений скоростного режима.

Другими самыми частыми причинами аварий в Украине стали: нарушения правил маневрирования, нарушения правил проезда перекрестков и пешеходных переходов и несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами.

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