В Полтаве тяжело травмирован 8-летний мальчик, который решил перебежать автодорогу на красный сигнал светофора.

Видео инцидента, который произошел 28 ноября, опубликовано в Telegram-канале "V Poltave".

На видео видно, что парень пересекает дорогу в то время, когда им горит зеленый свет. Случайно он решил проскочить перед авто и побежал. Один из водителей заметил ребенка и остановился, в то время другой водитель сбил малого. От удара ребенок отлетел на несколько метров.

8-летний пешехода был доставлен в городскую детскую больницу. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Что касается других подробностей, то медики их не разглашаются, ссылаясь на то, что нет разрешения родителей.

Как сообщил представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев, правоохранителями сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единого реестра досудебных расследований. Вероятнее то, что дело будет возбуждено по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Относительно того, кто виноват в данном ДТП, представитель полиции отметил, что это должно решить следствие.

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