В Полтаве тяжело травмирован 8-летний мальчик, который решил перебежать автодорогу на красный сигнал светофора.
Видео инцидента, который произошел 28 ноября, опубликовано в Telegram-канале "V Poltave".
На видео видно, что парень пересекает дорогу в то время, когда им горит зеленый свет. Случайно он решил проскочить перед авто и побежал. Один из водителей заметил ребенка и остановился, в то время другой водитель сбил малого. От удара ребенок отлетел на несколько метров.
8-летний пешехода был доставлен в городскую детскую больницу. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Что касается других подробностей, то медики их не разглашаются, ссылаясь на то, что нет разрешения родителей.
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Как сообщил представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев, правоохранителями сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единого реестра досудебных расследований. Вероятнее то, что дело будет возбуждено по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Относительно того, кто виноват в данном ДТП, представитель полиции отметил, что это должно решить следствие.
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