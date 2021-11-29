В Волынской области на территории школы взорвалась котельная – взрыв произошел в селе Проход Ратневского района, напугав детей и их учителей.

Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области. Правоохранители рассказали, что взрыв прогремел на территории школы.

По данным правоохранителей, взрыв прогремел на территории школы. К счастью, никто из школьников и педагогов не пострадал. Из-за взрыва помещения котельной было полностью разрушено и осталось в руинах.

По данным ГСЧС горения в одноэтажной котельной, расположенной в 30-40 метрах от учебного заведения, не было.



Была проведена эвакуация 64 учеников и 18 работников учебного заведения. На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Стоит отметить, что главные причины взрвов – образования в газоходах и топках взрывоопасной газовоздушной смеси – неправильная работа обслуживающего персонала, нарушение режима работы горелок, что приводит к проскоку или отрыву пламени, а непосредственно в помещениях котельной происходит утечка газа.

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