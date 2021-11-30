Утром во вторник, 30 ноября, в Дарницком районе Киева похитили деньги из банкомата. На место инцидента съехались правоохранители.

Для поиска и задержания причастных в столице введена специальная полицейская операция "план перехват", передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По предварительной информации, двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись. Точная сумма похищенных средств не указывается.

По факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Злоумышленникам светит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пока полицейские ловят дерзких воров, украинцы обсуждают это событие в Сети:

"От паразиты як у Кино🤣"

"Оперативно сработали..."

"Так интересно сколько денег))"

"А так можна было?))"

"Просто очень нужны были деньги!!!"

"Повезло пацанам)"

"Да уж. С такими ценами и зарплатами. Это только начало"

"Просто забрали свой депозит"

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