Вражеская пуля убила на Донбассе 22-летнего украинского защитника - появились детали трагедии.
Об этом сообщил "93-тя ОМБр Холодний Яр" в Фейсбук.
22-летнего солдата Валерия Геровкина убил вражеский снайпер вечером 1 декабря на наблюдательном посту.
Он проходил службу в рядах 93-й бригады Холодный Яр. Валерий был родом из города Краматорск. Родители остались без сына.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Трагедия в киевском метрополитене парализовала движение транспорта: подробности ЧП
Мишина после расставания с Эллертом показалась в компании обаятельного красавца: "Мы пара"
Украинцам придется носить "ковид-значки": где МОЗ ужесточил карантинные ограничения
Жизнь звезды шоу "X-Фактор" и "Голос" трагически оборвалась: "Затянуло в конвейер"
"Он был всегда на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык. Мы могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне», - рассказал побратим с позывным «Матрос».
"Очень грустно и тяжело терять такой цвет нации... Светлая и вечная память воину-Герою - защитнику Украины! Царство Небесное Валерию! Искренние соболезнования родным...", "Сочувствую родным и собратьям.Оборвалась жизнь на самом взлете.Не воплотил свои мечты,не создал семью,не родил детей, осиротил родителей.Убийцы, будьте прокляты в веках", "Смерть врагу!
Вечная слава нашему Герою. Самые искренние соболезнования родным и близким", - пишут слова сочувствия украинцы в комментариях.
Напомним, что остановилось сердце бойца ВСУ, который был на фронте с 2014 года.
Также Politeka сообщала, что украинский заробитчанин распрощался с жизнью в Польше.
Ранее Politeka писала, что Украина потеряла экс-командующего Сухопутных войск ВСУ.