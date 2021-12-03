Вражеская пуля убила на Донбассе 22-летнего украинского защитника - появились детали трагедии.

Об этом сообщил "93-тя ОМБр Холодний Яр" в Фейсбук.

22-летнего солдата Валерия Геровкина убил вражеский снайпер вечером 1 декабря на наблюдательном посту.

Он проходил службу в рядах 93-й бригады Холодный Яр. Валерий был родом из города Краматорск. Родители остались без сына.

"Он был всегда на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык. Мы могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне», - рассказал побратим с позывным «Матрос».

"Очень грустно и тяжело терять такой цвет нации... Светлая и вечная память воину-Герою - защитнику Украины! Царство Небесное Валерию! Искренние соболезнования родным...", "Сочувствую родным и собратьям.Оборвалась жизнь на самом взлете.Не воплотил свои мечты,не создал семью,не родил детей, осиротил родителей.Убийцы, будьте прокляты в веках", "Смерть врагу!

Вечная слава нашему Герою. Самые искренние соболезнования родным и близким", - пишут слова сочувствия украинцы в комментариях.

Напомним, что остановилось сердце бойца ВСУ, который был на фронте с 2014 года.

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