Началось страшное извержение вулкана, некоторые люди спасаются бегством - в Сети появились кадры, на которых серые клубы дыма и пыли поднялись вверх.
В Индонезии началось извержение самого высокого вулкана на острове Ява. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на соцсети.
Судя по кадрам, в небо повалили огромные клубы дыма из пепла, а шлейф накрыл близлежащие деревни. День превратился в ночь.
Жители близлежащих сел спасаются бегством, а спасатели едут в пострадавший район.
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Местное информационное агентство Antara сообщило, что сильный дождь из вулканического пепла закрыл солнце в двух местных районах.
Тем временем контролирующий орган предупредил авиакомпании об облаке пепла, поднимающемся на высоту 15 тысяч метров.
Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Дарвине, Австралия, сообщил, что пепел, похоже, отделился от вершины и дрейфовал на юго-запад. Тем самым компания помогает авиации обойти потенциально опасный район.
Туристов также предупреждают об опасности, и призывают находится подальше от места извержения.
Отметим, вулкан, который возвышается на 3676 м над уровнем моря, уже извергался в январе.
На кадрах в социальных сетях видно, как жители убегают, когда позади них поднимается гигантское облако пепла:
Напомним, что над страной нависло плотное облако из серы, заявление экологов
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