Началось страшное извержение вулкана, некоторые люди спасаются бегством - в Сети появились кадры, на которых серые клубы дыма и пыли поднялись вверх.

В Индонезии началось извержение самого высокого вулкана на острове Ява. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на соцсети.

Судя по кадрам, в небо повалили огромные клубы дыма из пепла, а шлейф накрыл близлежащие деревни. День превратился в ночь.

Жители близлежащих сел спасаются бегством, а спасатели едут в пострадавший район.

Местное информационное агентство Antara сообщило, что сильный дождь из вулканического пепла закрыл солнце в двух местных районах.

Тем временем контролирующий орган предупредил авиакомпании об облаке пепла, поднимающемся на высоту 15 тысяч метров. Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Дарвине, Австралия, сообщил, что пепел, похоже, отделился от вершины и дрейфовал на юго-запад. Тем самым компания помогает авиации обойти потенциально опасный район. Kondisi erupsi Semeru saat ini. Silahkan mention jika ada yg dilokasi pic.twitter.com/5nnvqyoVJg — PRB Indonesia BNPB (Disaster Risk Reduction) (@PRB_BNPB) December 4, 2021 Туристов также предупреждают об опасности, и призывают находится подальше от места извержения.