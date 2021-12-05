Жуткое ДТП, в результате которого, погиб ребенок произошло в городе Нежин Черниговской области, полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Как сообщает пресс-служба полиции Черниговской области, сообщение о происшествии они получили около 15 часов в субботу, 4 декабря, передает Politeka.net.
Сообщется, что возле остановки общественного транспорта в Нежине мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла.
Предварительно известно, что девочка с мамой выбросили мусор в контейнер и уходили в сторону остановки. В это время от площадки с контейнерами отъезжал мусоровоз, который, вероятно, задел ребенка.
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Полицейские задержали 53-летнего водителя мусоровоза. В настоящее время с ним продолжаются первоочередные следственные действия.
Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Трагеия всколыхнула украинцев.
"Очень жаль, что так произошло. Царство небесное ангелочку", "Сочувствие семье, царства небесного девочке", - пишут в Сети.
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