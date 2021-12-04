Автобус с пассажирами, которые направлялись на свадьбу, сорвался в реку, попытавшись проехать на другой берег по затопленному мосту: в результате аварии погибли 23 человека.

Страшное ДТП произошло 4 декабря в Кении, сообщает издание The Star. Как стало известно, автобус перевозил пассажиров на свадьбу пожилой пары. Жениху и невесте было уже за 70 лет.

Транспортное средство должно было преодолеть мост через реку Энзизу, однако он был затоплен. Водитель решил все же испытать удачу, однако в какой-то момент автобус соскользнул с дороги и упал в реку. Левая сторона транспортного средства оказалась глубоко погружена в воду.

В результате аварии погибли как минимум 24 человека. Спасателям было трудно работать на месте происшествия из-за сильного движения, а под вечер спасательные работы пришлось приостановить. Отмечается, что в салоне остаются еще тела погибших.

15 погибших были членами одной семьи, которые ехали на свадьбу.

12 человек из числа пассажиров удалось спасти.

Известно, что церемония бракосочетания, на которую направлялись погибшие, так и не состоялось из-за трагедии.

Three people die, eight rescued, while an unknown number of people still missing after waters swept a bus at Enziu River in Mwingi; Rescue efforts underway pic.twitter.com/krmYnnkMqa — Nzau Terry (@TerryNzau) December 4, 2021

Напомним, автобус раздавил авто с людьми на Харьковщине.

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