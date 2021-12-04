Автобус с пассажирами, которые направлялись на свадьбу, сорвался в реку, попытавшись проехать на другой берег по затопленному мосту: в результате аварии погибли 23 человека.
Страшное ДТП произошло 4 декабря в Кении, сообщает издание The Star. Как стало известно, автобус перевозил пассажиров на свадьбу пожилой пары. Жениху и невесте было уже за 70 лет.
Транспортное средство должно было преодолеть мост через реку Энзизу, однако он был затоплен. Водитель решил все же испытать удачу, однако в какой-то момент автобус соскользнул с дороги и упал в реку. Левая сторона транспортного средства оказалась глубоко погружена в воду.
В результате аварии погибли как минимум 24 человека. Спасателям было трудно работать на месте происшествия из-за сильного движения, а под вечер спасательные работы пришлось приостановить. Отмечается, что в салоне остаются еще тела погибших.
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15 погибших были членами одной семьи, которые ехали на свадьбу.
12 человек из числа пассажиров удалось спасти.
Известно, что церемония бракосочетания, на которую направлялись погибшие, так и не состоялось из-за трагедии.
Напомним, автобус раздавил авто с людьми на Харьковщине.
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