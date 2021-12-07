Взрыв прогремел во вторник ночью, 7 декабря, в торговом центре "Инденим" в городе Денау в Узбекистане. В МЧС рассказали подробности инцидента.

Так, взрывом полностью разрушено двухэтажное здание торгового центра по ул. Мустакиллик. По данным пресс-службы МЧС, произошла вспышка газовоздушной смеси. После вспышки возник пожар, который потушили в течение 28 минут.

Девятерых человек, находившихся в тот момент в помещении, госпитализировали с различными травмами. Во время проведения поисково-спасательных работ, бойцы МЧС обнаружили под обломками одного погибшего.

В Сети появились кадры трагедии, на которых видно разрушенное здание ТЦ "Инденим", охваченное огнем и множество обломков, разлетевшихся по всей округе.

На место происшествия прибыла правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером. В нее вошли представители МВД, МЧС, Национальной гвардии, Минздрава и других ведомств. Окончательную причину взрыва назовут после завершения расследования.

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