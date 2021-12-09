Страшный инцидент всколыхнул европейское общество. Житель Германии убил жену и троих маленьких дочек, после чего покончил с собой.

По данным немецкой полиции, тела двух взрослых и троих детей с огнестрельными ранениями были обнаружены в субботу, 4 декабря, в жилом доме в Зенциге, муниципалитет Кенигс-Вустерхаузен, к югу от Берлина. Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost.

Так, 40-летний мужчина, работавший в Техническом университете прикладных наук Вильдау, застрелил жену-ровесницу и дочек в возрасте четырех, восьми и десяти лет, после чего совершил суицид. Немец оставил предсмертную записку, в которой объяснил причину своего поступка.

Officers found the bodies in the Senzig district of Koenigs Wusterhausen, southeast of Berlin, after witnesses reported seeing dead people in the building, prosecutors and police said in a statement.https://t.co/tLjZAuIrWN — FOX Baltimore (@FOXBaltimore) December 4, 2021

Оказалось, что мужчина подделал жене COVID-сертификат, о чем узнал его работодатель. Он боялся ареста и того, что у них с женой отберут детей.

«С большой тревогой и удивлением мы узнали о смерти одного из наших сотрудников. Мы потеряли давнего и уважаемого коллегу», — заявили в пресс-службе университета. Однако информацию о поддельном сертификате не стали комментировать.

Der Hintergrund der toten Familie ist offenbar ein gefälschtes Impfzertifikat. Viele in Senzig, einem Ortsteil von Königs Wusterhausen in Brandenburg, sind geschockt. https://t.co/xYR8IBsYzs — euronewsde (@euronewsde) December 7, 2021

Сейчас в Германии нужно предъявлять ковид-серификаты для посещения большинства магазинов (кроме продовольственных), учреждений, культурных мероприятий и использования общественного транспорта.

Пользователи Сети бурно обсуждают трагедию:

"Погодите - он убил всю свою семью, чтобы не делать вакцину?"

"побочный ущерб"

"Это душераздирающе"

"Одна из многих скрытых жертв пандемии, узнаем ли мы когда-нибудь истинную цену жизней, напрасно потерянных из-за неправильного обращения с этим вирусом"

"Просто ужасно"

"Это на пять человек больше, чем умерло от смертоносного нового штамма"

Im Fall der getöteten fünfköpfigen Familie in Königs Wusterhausen könnte der unter Verdacht stehende Vater Devid R. im größeren Stil Impfpässe gefälscht haben. #Brandenburg #Senzig https://t.co/BVawYoJdw9 — pnn.de (@PNN_de) December 9, 2021

Напомним, жителя Кривого Рога отправили в тюрьму после подделки ковид-сертификата: назван срок

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