Страшный инцидент всколыхнул европейское общество. Житель Германии убил жену и троих маленьких дочек, после чего покончил с собой.
По данным немецкой полиции, тела двух взрослых и троих детей с огнестрельными ранениями были обнаружены в субботу, 4 декабря, в жилом доме в Зенциге, муниципалитет Кенигс-Вустерхаузен, к югу от Берлина. Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost.
Так, 40-летний мужчина, работавший в Техническом университете прикладных наук Вильдау, застрелил жену-ровесницу и дочек в возрасте четырех, восьми и десяти лет, после чего совершил суицид. Немец оставил предсмертную записку, в которой объяснил причину своего поступка.
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Оказалось, что мужчина подделал жене COVID-сертификат, о чем узнал его работодатель. Он боялся ареста и того, что у них с женой отберут детей.
«С большой тревогой и удивлением мы узнали о смерти одного из наших сотрудников. Мы потеряли давнего и уважаемого коллегу», — заявили в пресс-службе университета. Однако информацию о поддельном сертификате не стали комментировать.
Сейчас в Германии нужно предъявлять ковид-серификаты для посещения большинства магазинов (кроме продовольственных), учреждений, культурных мероприятий и использования общественного транспорта.
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