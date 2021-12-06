С чем теперь имеем дело?

В Украине усилили карантинные правила, в частности, для невакцинированных граждан. Изменения вступили в силу с 6 декабря и коснулись в основном жителей "желтой" зоны.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что теперь посещать общественные учреждения (кафе, рестораны, кинотеатры, спортзалы и т. д.) в "желтом" уровне эпиднебезопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ: желтый COVID-сертификат или справку формы о63-О.

Для работы и посещения общественных учреждений в "красной" зоне подойдет только документ о получении полного курса вакцинации, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Также добавлены новые нормы для "зеленого" уровня карантина. Теперь запрещены перевозки пассажиров в общественном транспорте (городском и внутриобластном) в количестве большем, чем количество мест для сидения и 50% мест для стояния. Эта норма также будет действовать и в "желтой" карантинной зоне.

Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтом" и "красном" уровне не ограничивается, однако обязательно соблюдать противоэпидемические правила: ношение маски и соблюдение дистанции 1,5 метра.

Кроме того, сокращен срок действительности желтых COVID-сертификатов - со 120 до 30 суток.



Украинцы обсуждают в Сети нововведения:

"При том что количество заболеваний снизилось. О каком карантине речь?"

"Все правильно. Сотрудник ходит уже два месяца с чужим сертификатом. Он доказывал что никто его не обяжет показывать документы подтверждающие его это сертификат или нет. Уверен это не единичный случай. Теперь обязали"

"Ну-ну, посмотрим до чего это доведет!!!"

"на каком основании?!! то есть в парк погулять, я должна идти с документом?! или просто за хлебом и молоком..."

Напомним, новые правила карантина в Украине с 6 декабря: «Даже при наличии COVID-сертификатов, запрещено…»

Как сообщала Politeka, грядет ситуация с ковидом улучшилась в восьми "красных" областях: какие регионы готовы перейти в "желтую" зону

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