В пятницу, 10 декабря, во Львовской области ссора между мужем и беременной женой закончилась трагедией, которую увидела 10-летняя дочь.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции Украины, сегодня, 10 декабря, в Самборском районе Львовской области случилась трагедия. Мужчина во время ссоры ударил супругу в положении несколько раз ножом.

Конфликт между мужем и женой случился ранним утром. 10-летняя совместная дочь увидела ссору родителей и рассказала о ней своей бабушке, которая и вызвала "стражей" порядка.

На место происшествия приехала полиция, которая обнаружила мертвую 31-летнюю беременную женщину. 40-летнего мужа пришлось госпитализировать, так как он пытался себе причинить вред после инцидента.

"Во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену ножом, причинив ей смертельные ранения, после чего пытался перерезать себе горло.", - было отмечено на сайте полиции.

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