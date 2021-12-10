В пятницу, 10 декабря, во Львовской области ссора между мужем и беременной женой закончилась трагедией, которую увидела 10-летняя дочь.
Как пишет Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции Украины, сегодня, 10 декабря, в Самборском районе Львовской области случилась трагедия. Мужчина во время ссоры ударил супругу в положении несколько раз ножом.
Конфликт между мужем и женой случился ранним утром. 10-летняя совместная дочь увидела ссору родителей и рассказала о ней своей бабушке, которая и вызвала "стражей" порядка.
На место происшествия приехала полиция, которая обнаружила мертвую 31-летнюю беременную женщину. 40-летнего мужа пришлось госпитализировать, так как он пытался себе причинить вред после инцидента.
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"Во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену ножом, причинив ей смертельные ранения, после чего пытался перерезать себе горло.", - было отмечено на сайте полиции.
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