Над Америкой 10 декабря пронесся сильнейший торнадо. Власти опасаются, что счет погибших перевалит за сотню. Президент США Байден назвал это стихийное бедствие самым разрушительным в истории страны.

Очень пострадал штат Кентукки. Город Мэйфилд в округе Грейвс, с населением около 10 тысяч жителей, почти стерло с лица Земли. Дома срывало целиком — скорость ветра доходила до 300 км/ч, передает CBS News.

This was video taken near Hwy 157 & I-270, just east of St. Louis, as a tornado-warned storm moved through. This was near the Amazon facility that sustained damage and where some people were reported trapped inside.

📍: Edwardsville, IL

⏰: Approx. 8:40PM (CT) pic.twitter.com/Dz8YSlgcDN — Stephen Morgan (@StephenMorganTV) December 11, 2021

В эпицентре торнадо оказалась местная фабрика по производству свечей, где обрушилась крыша. Во время урагана там находились около 100 человек, спасти удалось всего 40.

Мэр Мэйфилда Кэти Стюарт О'Нан прокомментировала Си-би-эс, что фабрика "выглядит так, как будто на нее упала бомба".

Спасательная операция в Кентукки продолжается, под завалами ищут других пострадавших и погибших. В штате введено чрезвычайное положение, туда направлены отряды Национальной гвардии.

Extensive tornado damage on Stonebridge Lane near Russellville Road. pic.twitter.com/FJ3yM7PSyL — Don Sergent (@BGDNbusiness) December 11, 2021

Торнадо затронул и другие штаты Среднего Запада США — в Иллинойсе был разрушен логистический центр Amazon площадью 139 тысяч квадратных метров, известно о шести погибших. По предварительным данным, жертвами торнадо в Теннесси стали еще четыре человека, в Арканзасе и Миссури - по два человека.

В Сети обсуждают трагедию:

"Какой ужас! Я хотел бы чем-нибудь помочь"

"Мощный торнадо разнес целый город на части. Кошмар"

"Надеюсь, что с людьми все в порядке, и что они всем обеспечены. Климатические бедствия будут только усиливаться, и страна должна делать больше для тех, кто теряет средства к существованию не по своей вине"

"У меня вопрос: почему рабочие на заводе все еще работали, а не были эвакуированы в убежище? О шторме везде предупреждали"

"Дважды в жизни я выходил на улицу, видел торнадо в пределах 1-2 миль от города, а затем просто разворачивался и возвращался к работе"

We’re tracking difficult news. Starting to see the impact of deadly tornadoes overnight. @GovAndyBeshear estimates more than 50 people died in Kentucky. Help is on the way from Cincinnati. Local disaster response teams tell me they’re organizing this morning. @WLWT

📸: @WLKY pic.twitter.com/26TrWykJSz — Jatara McGee WLWT (@jatara_) December 11, 2021

BREAKING: Kentucky Governor reports "mass casualties" after building collapse at a candle factory; says more than 50 people are likely deadpic.twitter.com/kRyLKcatNN — Breaking911 (@Breaking911) December 11, 2021

Deadly tornadoes caused destruction across western Kentucky on Friday, prompting Gov. Beshear to issue a state of emergency for “the most severe tornado event in Kentucky’s history," he said. https://t.co/f9DPMR3l09 pic.twitter.com/nSCGajbncz — CBS News (@CBSNews) December 11, 2021

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