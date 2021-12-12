Над Америкой 10 декабря пронесся сильнейший торнадо. Власти опасаются, что счет погибших перевалит за сотню. Президент США Байден назвал это стихийное бедствие самым разрушительным в истории страны.
Очень пострадал штат Кентукки. Город Мэйфилд в округе Грейвс, с населением около 10 тысяч жителей, почти стерло с лица Земли. Дома срывало целиком — скорость ветра доходила до 300 км/ч, передает CBS News.
В эпицентре торнадо оказалась местная фабрика по производству свечей, где обрушилась крыша. Во время урагана там находились около 100 человек, спасти удалось всего 40.
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Мэр Мэйфилда Кэти Стюарт О'Нан прокомментировала Си-би-эс, что фабрика "выглядит так, как будто на нее упала бомба".
Спасательная операция в Кентукки продолжается, под завалами ищут других пострадавших и погибших. В штате введено чрезвычайное положение, туда направлены отряды Национальной гвардии.
Торнадо затронул и другие штаты Среднего Запада США — в Иллинойсе был разрушен логистический центр Amazon площадью 139 тысяч квадратных метров, известно о шести погибших. По предварительным данным, жертвами торнадо в Теннесси стали еще четыре человека, в Арканзасе и Миссури - по два человека.
В Сети обсуждают трагедию:
"Какой ужас! Я хотел бы чем-нибудь помочь"
"Мощный торнадо разнес целый город на части. Кошмар"
"Надеюсь, что с людьми все в порядке, и что они всем обеспечены. Климатические бедствия будут только усиливаться, и страна должна делать больше для тех, кто теряет средства к существованию не по своей вине"
"У меня вопрос: почему рабочие на заводе все еще работали, а не были эвакуированы в убежище? О шторме везде предупреждали"
"Дважды в жизни я выходил на улицу, видел торнадо в пределах 1-2 миль от города, а затем просто разворачивался и возвращался к работе"
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