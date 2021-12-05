Недалеко от горнолыжного курорта Тенг в Австрии произошло стихийное бедствие, которое унесло жизни троих туристов, включая молодого чемпиона.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Daily Mail. О трагедии стало известно 5 декабря. Группа из 11 лыжников, которые отдыхали в Зальцбурге, попала под снежную лавину во время катания на лыжах. В результате происшествия погибло трое молодых людей. Еще двоих с травмами госпитализировали в больницу.

Как стало известно, стихия унесла жизнь чемпиона мира и Европы по мотокроссу среди юниоров Рене Гофера, которому было всего 19 лет. Также погибло двое парней 19-ти и 24-х лет.

По сообщениям СМИ, лавина, шириной 200 метров, настигла лыжников, когда они поднимались на склон горы. Спасатели сразу обнаружили двоих пострадавших. Один турист уже был мертв, а второй скончался в больнице. На поиски третьего погибшего туриста ушло четыре часа.

Стоит отметить, что Рене Гофер был подающим надежды спортсменом. Он участвовал в гонках с четырех лет.

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