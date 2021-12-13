В результате сильного взрыва несколько домов повредились - раскрыты причины происшествия, которое случилось 12 декабря - поиски пострадавших продолжаются.

Из-за мощного взрыва в сицилийском муниципалитете Равануза (Италия) обрушился дом, и повредились еще несколько. Раскрыта вероятная причина происшествия - большая утечка газа.

Командир пожарной команды Агридженто Джузеппе Мерендино сообщил, что, скорее всего, повредилась магистральная сеть во время оползня или непогоды, пишет Today Cronaca.

По словам спасателей, под землей разрушенных зданий скопился метан, концентрация газа в размере 5-15% могло хватить для сильного взрыва. Примечательно, что местные жители чувствовали запах газа за несколько дней до трагедии. Кроме того, в этом районе неоднократно фиксировались утечки.

İtalya'nın güneyindeki Ravanusa kasabasında şebekedeki gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

https://t.co/VFRLdWTH0L — Politika Haber (@politikamedya) December 13, 2021

Муниципальный советник Раванузы Джузеппе Сортино отметил, что хотя регулярно проводились ремонты, все же метановая сеть была построена примерно 40 лет назад. Однако прокурор Агридженто Луиджи Патронаджио открыл дело о катастрофе и непредумышленном убийстве. Правоохранители должны выяснить, проводились ли на самом деле работы по техническому обслуживанию трубопровода.

Ravanusa (AG): Estratti altri 4 corpi, le vittime salgono a 7. Anche Selene, la giovane incinta di 9 mesi https://t.co/Eugtdxz6cY — Firenze Post (@FirenzePost) December 13, 2021

Работы по разбору руин продолжаются. Некоторые завали приходится разбирать руками.

İTALYA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI!



İtalya'nın güneyindeki Ravanusa kasabasında şebekedeki gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. pic.twitter.com/I1VPg3OiVA — KOBİ YAŞAM (@kobiyasam) December 13, 2021

Ранее сообщалось о четырех погибших, но позже оказалось, что одна жертва еще не установлена. Поиски остальных пропавших продолжаются.

In diretta da #Ravanusa i danni che ha provocato l'esplosione: "L'onda d'urto è durata 7 secondi"#Mattino5 pic.twitter.com/j0ksdM5loS — Mattino5 (@mattino5) December 13, 2021

Напомним, мощный взрыв разрушил здания в центре города, под завалами много людей

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