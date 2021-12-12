12 декабря произошел мощный взрыв, в результате которого 12 человек оказались под завалами - названа предварительная причина происшествия, поиски людей продолжаются.

12 декабря произошел сильный взрыв, в результате которого погибло как минимум четверо людей, в общем 12 - оказались под завалами. Об этом сообщает агентство ANSA.

Трагедия произошла в сицилийском муниципалитете Равануза (Италия). Взрыв был настолько мощный, что ощущался в соседних районах. По предварительной информации, произошла большая утечка газа из трубопровода. Вероятно, газ скопился под землей в замкнутом пространстве, и простое срабатывание лифта могло спровоцировать взрыв. А разорваться труба, из-за чего произошла утечка, могла вследствие непогоды или оползней.

В результате разрушились три здания и повреждены четыре других. Спасатели быстро сдержали огонь, сейчас разбираются завалы.

Известно, что в разрушенном здании было девять членов семьи, ночью одного мужчину уже обнаружили без признаков жизни, а затем достали тела еще трех женщин.

🛑🛑💥🔥 EXPLOSIÓN DE GAS y gran incendio, por lo menos cinco personas dispersas y tres edificios implicados.



Ha ocurrido esta noche en #Ravanusa, provincia de #Agrigento (Sicilia), #Italia.



Siguen trabajando los equipos de #emergencias buscando entre los escombros. pic.twitter.com/bzMbkNyx1Q — 🐪Josto Maffeo🚑 (@JostoMaffeo) December 11, 2021

Спасенной стала 80-летняя старушка, которую госпитализировали с серьезными переломами. Также в больницу доставили, по всей видимости ее невестку.

Le mie più sentite condoglianze alle famiglie coinvolte nella esplosione del gas e vicinanza a tutti i cittadini di Ravanusa 🙏🏻 pic.twitter.com/l5rUKl0HcC — Giampaolo Cocco (@cocco_giampaolo) December 12, 2021

Поиски пятерых членов семьи продолжаются, среди них молодая медсестра на последних сроках беременности и ее муж.

Una donna al nono mese di gravidanza, sepolta sotto le macerie con la sua famiglia. Un professore di storia e filosofia del liceo classico di Canicattì, amatissimo dai suoi studenti. Le storie delle vittime e dei dispersi nella tragedia di Ravanusa pic.twitter.com/vGrfaXEpDo — Tg3 (@Tg3web) December 12, 2021

Напомним, мощный взрыв забрал жизни 12 людей

Как сообщала Politeka ранее, взрыв раздался в многоэтажке, вниз полетели обломки окон

Также Politeka писала, о том, что взрывы гремят на ракетной фабрике, столб белого дыма виден издалека