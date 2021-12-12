12 декабря произошел мощный взрыв, в результате которого 12 человек оказались под завалами - названа предварительная причина происшествия, поиски людей продолжаются.
12 декабря произошел сильный взрыв, в результате которого погибло как минимум четверо людей, в общем 12 - оказались под завалами. Об этом сообщает агентство ANSA.
Трагедия произошла в сицилийском муниципалитете Равануза (Италия). Взрыв был настолько мощный, что ощущался в соседних районах. По предварительной информации, произошла большая утечка газа из трубопровода. Вероятно, газ скопился под землей в замкнутом пространстве, и простое срабатывание лифта могло спровоцировать взрыв. А разорваться труба, из-за чего произошла утечка, могла вследствие непогоды или оползней.
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В результате разрушились три здания и повреждены четыре других. Спасатели быстро сдержали огонь, сейчас разбираются завалы.
Известно, что в разрушенном здании было девять членов семьи, ночью одного мужчину уже обнаружили без признаков жизни, а затем достали тела еще трех женщин.
Спасенной стала 80-летняя старушка, которую госпитализировали с серьезными переломами. Также в больницу доставили, по всей видимости ее невестку.
Поиски пятерых членов семьи продолжаются, среди них молодая медсестра на последних сроках беременности и ее муж.
Напомним, мощный взрыв забрал жизни 12 людей
Как сообщала Politeka ранее, взрыв раздался в многоэтажке, вниз полетели обломки окон
Также Politeka писала, о том, что взрывы гремят на ракетной фабрике, столб белого дыма виден издалека