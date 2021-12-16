В Италии была убита 67-летняя гражданка Украины Мария Баран - известно, что погибшая женщина работала сиделкой в городе Торре-Аннунциата.

Об этом происшествии сообщил Obozrevatel. Трагедия произошла 15 декабря в маленьком городке Торре-Аннунциата (южный пригород Неаполя).

Бывший учитель математики местного лицея, а ныне пенсионер 81-летний Пеллегрино Рейбальди выстрелил в украинку из личного зарегистрированного оружия. Мария скончалась на месте еще до приезда полиции и медиков.

Соседи услышали выстрел и вызвали на место полицию. Когда прибыли карабинеры, Рейбальди не сопротивлялся и его послушно сопровождали к машине правохранителей, чтобы доставить в казармы.

"Я сошел с ума, я ошибался. Но я больше не мог терпеть то, как Мария относилась ко мне и моей сестре", - заявил профессор.



Из окна его квартиры доносился истерический крик женщины: "Я тебя никогда не прощу!" Видимо, это как раз была его пожилая сестра, которая теперь осталась без сиделки.

У Марии давно были плохие отношения с Пеллегрино. У мужчины был скверный характер, он часто ругался с украинкой по любому поводу, иногда даже поднимал на нее руку.

Рейбальди не любят и соседи, ведь на них он тоже часто бросался. Они рассказали, что 81-летнему пенсионеру не могла угодить ни одна из сиделок, которые работали до Марии. Мужчина был всеми недоволен, и регулярно устраивал скандалы, иногда даже с рукоприкладством. Поэтому многие работницы не выдерживали такого отношения и уходили

В полиции итальянец заявил, что он был недоволен, как Мария ухаживает за его сестрой, а также считал, что она якобы забирает у него деньги, но доказать этого не смог.

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