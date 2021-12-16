Об этом происшествии сообщил Obozrevatel. Трагедия произошла 15 декабря в маленьком городке Торре-Аннунциата (южный пригород Неаполя).
Бывший учитель математики местного лицея, а ныне пенсионер 81-летний Пеллегрино Рейбальди выстрелил в украинку из личного зарегистрированного оружия. Мария скончалась на месте еще до приезда полиции и медиков.
Соседи услышали выстрел и вызвали на место полицию. Когда прибыли карабинеры, Рейбальди не сопротивлялся и его послушно сопровождали к машине правохранителей, чтобы доставить в казармы.
"Я сошел с ума, я ошибался. Но я больше не мог терпеть то, как Мария относилась ко мне и моей сестре", - заявил профессор.
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Из окна его квартиры доносился истерический крик женщины: "Я тебя никогда не прощу!" Видимо, это как раз была его пожилая сестра, которая теперь осталась без сиделки.
У Марии давно были плохие отношения с Пеллегрино. У мужчины был скверный характер, он часто ругался с украинкой по любому поводу, иногда даже поднимал на нее руку.
Рейбальди не любят и соседи, ведь на них он тоже часто бросался. Они рассказали, что 81-летнему пенсионеру не могла угодить ни одна из сиделок, которые работали до Марии. Мужчина был всеми недоволен, и регулярно устраивал скандалы, иногда даже с рукоприкладством. Поэтому многие работницы не выдерживали такого отношения и уходили
В полиции итальянец заявил, что он был недоволен, как Мария ухаживает за его сестрой, а также считал, что она якобы забирает у него деньги, но доказать этого не смог.
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
Как сообщала Politeka, умер известный украинец.
Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.