На 71-му році життя помер видатний український поет і прозаїк Микола Корсюк

Українець помер у Румунії, де був одним із засновників Спілки українців у країні. Про це йдеться в повідомленні Союзу українців Румунії у Facebook-акаунті.

Крім того, Микола Корсюк був членом Спілки письменників Румунії, Національної Спілки письменників України, а також членом Українського ПЕН-клубу.

"На 71-му році життя помер видатний український поет і прозаїк в Румунії Микола Корсюк, активний член і один із засновників Спілки українців Румунії. Союз українців Румунії висловлює щирі співчуття скорботній родині і великий сум з приводу непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.

Корсюк народився 30 березня 1950 року в марамуреському селі Луг над Тисою. Він був головним редактором журналу "Наш голос" і головним редактором дитячого журналу "Дзвоник", який видають Союзом українців Румунії.

Корсюк є автором поетичних і прозових творів "Ворота" (1975), "Сюжет для новели" (1977), "Монолог дерева" (1980); "Чужий біль" (1985), "Монолог" (2003), "Яйце райце" (2005), а також прозового роману "Ні бог, ні люди" (2008), за який отримав премію Спілки письменників Румунії.

Українці вражені, також в коментарях також висловлюють свої співчуття та сумують: "щирі співчуття родині. Нехай земля буде пухом", "світла і вічна пам'ять світлій людині!", "Вічна пам'ять і слава!", "Співчуття родині. Пані Мар'яна, Бог на допомогу! Це безповоротна втрата для української літератури в Румунії, для УУР і всіх нас".

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