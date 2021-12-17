В Тернопольской области мужчина, который был судим за убийство первой жены, избил новую супругу до смерти, использовав металлические ходунки.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области, мужчина избил до смерти свою гражданскую жену и признался в преступлении.

Мужчина проживал в гражданском браке с женщиной и они оба злоупотребляли крепкими напитками. Женщина имела проблемы с ногами, поэтому она передвигалась при помощи ходунков.

А вечером, 11 декабря, в своем дворе пострадавшая потеряла сознание. Гражданский муж занес ее домой и вызвал карету "скорой" помощи. Мужчина объяснил, что его сожительница упала с высоты своего роста и травмировалась. После судебно-медицинской экспертизы стало известно, что у женщину избивали. Орудием преступления оказались ходули.

Мужчина признался в преступлении. Оказалось, он ее избил во время ссоры. Как оказалось, до этого гражданский муж уже был в тюрьме за убийство первой жены.

Теперь мужчине огласили подозрение в совершении преступления по статье 121 части второй. За умышленные тяжелые повреждения, которые стали причиной смерти, правонарушителю грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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