Произошло возгорание новейшего боевого корабля - есть информаци об угрозе взрыва.

В российском Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на строящемся корвете "Проворный".

Площадь пожара была около 800 кв. м, передает "interfax".

Предварительно установлено, что произошло возгорание лакокрасочного покрытия на верхней палубе.

На ней присутстввали газовые баллоны, потому была вероятность взрыва. Известно о трех пострадавших. Экипажа на судне не было.

Телеграм-канал MASH сообщал, что дымом затянуло юг города - местные жители жаловались на едкий запах.

К ликвидации возгорания были привлечены 168 человек. Через четыре часа тушения пожар удалось локализовать.

Что могло стать причиной пожара - выясняется.

Ранее сообщалось, что в Киевском институте автоматики возник пожар.

Как выяснили прибывшие на место происшествия спасатели, в пятиэтажном административном здании пожар возник на четвертом этаже. При этом наблюдалось сильное задымление на двух этажах - четвертом и пятом. Спасатели вывели из здания 14 сотрудников института.

На ликвидации пожара работало девять единиц специальной пожарноспасательной техники 38 спасателей.

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