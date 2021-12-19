Десятки погибших, вырванные деревья с корнем и поваленные опоры линии электропередач - такие последствия сильнейшего тайфуна, подробнее читайте далее.

Тайфун Раи разбушевался на Филиппинах - ветер достигал 195 км (120 миль) в час. Из-за этого 300 тысячам человек пришлось покинуть свои дома и курорты. Сильнейший шторм сорвал крыши зданий, повалил опоры электропередач, вырвал деревья с корнем и оставил без электричества три миллиона человек.

Примерно 75 человек погибли, 13 - пострадали, а 10 - пропали без вести. В разрушенных регионах сейчас ведутся спасательные работы.