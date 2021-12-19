Тайфун Раи разбушевался на Филиппинах - ветер достигал 195 км (120 миль) в час. Из-за этого 300 тысячам человек пришлось покинуть свои дома и курорты. Сильнейший шторм сорвал крыши зданий, повалил опоры электропередач, вырвал деревья с корнем и оставил без электричества три миллиона человек.
Примерно 75 человек погибли, 13 - пострадали, а 10 - пропали без вести. В разрушенных регионах сейчас ведутся спасательные работы.
Растут опасения, что ситуация сложилась, как на курортном острове Сиаргао, где бушевал Тайфун Одетт. Его губернатор сказал, что остров был «полностью разрушен», и предполагаемые затраты на ремонт составят более 400 миллионов долларов.
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Также регион на соседних Динагатских островах сровнял с землей сильный шторм. Люди остались без домов, фермеры лишились полей и лодок, нет электричества, а запасы еды стали истощаться.
В среднем ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 штормов и тайфунов. Однако тайфун Раи - самый мощный шторм за этот год.
Гринпис Филиппин предупредил, что по мере ухудшения климатического кризиса эти тайфуны будут усугубляться.
Напомним, что стихия практически стерла с лица Земли целый город, количество жертв растет
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