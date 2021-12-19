Внезапно обрушился мост, в результате есть погибшие и пострадавшие, спасатели продолжают работы на месте происшествия - пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Трагедия произошла в субботу 18 декабря около 15.30. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на peoplesdaily.

Так, на сегодня известно, что в китайском городе Эчжоу обрушилась часть эстакадного моста, пересекающего скоростную автомагистраль.

По словам официальных лиц, в результате с моста упали три грузовика, а еще один автомобиль раздавило под бетонной конструкцией, перекрыв двустороннее движение по автомагистрали.

Предварительное расследование показало, что перегруженный грузовик массой 198 тонн при падении распался на две части, а два других грузовика упали вместе с ним.

At least three people have been killed and several vehicles buried after a highway bridge suddenly overturned in central China's Hubei Province on Saturday. The cause of the accident is not yet known. pic.twitter.com/830NovSo8n — SourceBeijing (@SourceBeijing) December 18, 2021

На момент аварии на мосту работало неизвестное количество людей. На данный момент сообщается о четверых погибших, двое скончались на месте, и восьми потерпевших.

4 killed 8 injured in ramp bridge collapse in China https://t.co/YXHrbCr7hK — Thrift Your Wallet (@ThriftWallet) December 19, 2021

Губернатор провинции и его заместитель прибыли на место происшествия, чтобы возглавить спасательную операцию, а сотрудники дорожной полиции и пожарные продолжают оказывать помощь.

At least three dead after a section of an expressway bridge COLLAPSES in China's Hubei province, CGTN reports pic.twitter.com/JAdAYSmEWt — Chris 🇦🇺🇺🇸 Same user name on Gab & WeGo.Social (@cm677427) December 19, 2021

Расследование точных причин трагедии продолжается.

At least three dead after a section of an expressway bridge COLLAPSES in China's Hubei province, CGTN reports pic.twitter.com/JAdAYSmEWt — Chris 🇦🇺🇺🇸 Same user name on Gab & WeGo.Social (@cm677427) December 19, 2021

Напомним, что мощный взрыв разрушил здания в центре города, под завалами много людей

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