Трагедия произошла в субботу 18 декабря около 15.30. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на peoplesdaily.
Так, на сегодня известно, что в китайском городе Эчжоу обрушилась часть эстакадного моста, пересекающего скоростную автомагистраль.
По словам официальных лиц, в результате с моста упали три грузовика, а еще один автомобиль раздавило под бетонной конструкцией, перекрыв двустороннее движение по автомагистрали.
Предварительное расследование показало, что перегруженный грузовик массой 198 тонн при падении распался на две части, а два других грузовика упали вместе с ним.
На момент аварии на мосту работало неизвестное количество людей. На данный момент сообщается о четверых погибших, двое скончались на месте, и восьми потерпевших.
Губернатор провинции и его заместитель прибыли на место происшествия, чтобы возглавить спасательную операцию, а сотрудники дорожной полиции и пожарные продолжают оказывать помощь.
Расследование точных причин трагедии продолжается.
Напомним, что мощный взрыв разрушил здания в центре города, под завалами много людей
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