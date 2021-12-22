Об этом сообщает Reuters. При этом спасателями было найдено 50 выживших пассажиров судна, сейчас ведутся поиски еще 24 пропавших без вести людей.

Трагедия произошла у побережья северо-восточного Мадагаскара. Судно затонуло поздно вечером в понедельник, 20 декабря. На борту было 138 человек. Грузовое судно, которому не разрешено перевозить людей, было перегружено нелегальными мигрантами, и двигатель залило водой.

Среди жертв несовершеннолетние. Они были учениками мусульманской школы в Багвае.

Премьер-министр Мадагаскара Кристиан Нтсай прибыл на место инцидента, чтобы возглавить поисковые работы и провести расследование.

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Известно также, что министр правительства Мадагаскара Серж Желле, который отправился на место кораблекрушения на северо-востоке страны, сам оказался в воде и провел в ней около 12 часов.

Поисковый вертолет, на котором пребывал Желле, потерпел крушение в Индийском океане поздно вечером 20 декабря, его нашли на следующее утро.

Напомним, что корабль с украинцами потерпел крушение в Черном море, первые подробности трагедии.

Как сообщала Politeka, пожар вспыхнул на корабле с украинцами.

Также Politeka писала, что затонул корабль с украинцами, что известно о погибших.