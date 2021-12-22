Об этом сообщает Reuters. При этом спасателями было найдено 50 выживших пассажиров судна, сейчас ведутся поиски еще 24 пропавших без вести людей.
Трагедия произошла у побережья северо-восточного Мадагаскара. Судно затонуло поздно вечером в понедельник, 20 декабря. На борту было 138 человек. Грузовое судно, которому не разрешено перевозить людей, было перегружено нелегальными мигрантами, и двигатель залило водой.
Среди жертв несовершеннолетние. Они были учениками мусульманской школы в Багвае.
Премьер-министр Мадагаскара Кристиан Нтсай прибыл на место инцидента, чтобы возглавить поисковые работы и провести расследование.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Хименес-Браво устроил прогулку со своей любимицей по заснеженным улицам: «Не смогу удержаться…»
"У нас будет "ребенок": Мартыновская и Ярославский спровоцировали в Сети переполох
"Мастер Шеф", любимица зрителей вылетела за шаг до суперфинала: "Очень несправедливо"
Ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук покинула Украину с мужем-миллионером: «Пришло время…»
Известно также, что министр правительства Мадагаскара Серж Желле, который отправился на место кораблекрушения на северо-востоке страны, сам оказался в воде и провел в ней около 12 часов.
Поисковый вертолет, на котором пребывал Желле, потерпел крушение в Индийском океане поздно вечером 20 декабря, его нашли на следующее утро.
Напомним, что корабль с украинцами потерпел крушение в Черном море, первые подробности трагедии.
Как сообщала Politeka, пожар вспыхнул на корабле с украинцами.
Также Politeka писала, что затонул корабль с украинцами, что известно о погибших.