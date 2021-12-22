20 декабря затонуло судно с пассажирами, жертвами кораблекрушения по состоянию на 22 декабря являются по меньшей мере 64 человека.

Об этом сообщает Reuters. При этом спасателями было найдено 50 выживших пассажиров судна, сейчас ведутся поиски еще 24 пропавших без вести людей.

Трагедия произошла у побережья северо-восточного Мадагаскара. Судно затонуло поздно вечером в понедельник, 20 декабря. На борту было 138 человек. Грузовое судно, которому не разрешено перевозить людей, было перегружено нелегальными мигрантами, и двигатель залило водой.

Среди жертв несовершеннолетние. Они были учениками мусульманской школы в Багвае.

Премьер-министр Мадагаскара Кристиан Нтсай прибыл на место инцидента, чтобы возглавить поисковые работы и провести расследование.

♦️Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo.

☑️ Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

Известно также, что министр правительства Мадагаскара Серж Желле, который отправился на место кораблекрушения на северо-востоке страны, сам оказался в воде и провел в ней около 12 часов.

Поисковый вертолет, на котором пребывал Желле, потерпел крушение в Индийском океане поздно вечером 20 декабря, его нашли на следующее утро.



Напомним, что корабль с украинцами потерпел крушение в Черном море, первые подробности трагедии.

Как сообщала Politeka, пожар вспыхнул на корабле с украинцами.

Также Politeka писала, что затонул корабль с украинцами, что известно о погибших.