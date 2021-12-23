В Ровно 13-летний школьник жестоко избил маленькую девочку, которая учится в параллельном классе - инцидент произошел 13 декабря в школе №1.

Об этом сообщает Радио Трек. Ученица 7-Б Александра собиралась домой, одноклассница в шутку дернула ее за руку, а та нечаянно толкнула стоящего возле нее школьника. Он в ответ начал ее яростно избивать.

Мальчик избивал школьницу с неописуемой жестокостью, даже ногами при том, что девушка лежала на земле. Драку никто не разнял, все просто снимали происходящее на телефон или проходили мимо.

Точно воссоздать картину тех событий сложно. Потерпевшая мало что помнит, а учителя знают о происшествии со слов очевидцев. Побои были такими сильными, что девочку госпитализировали врачи скорой помощи, которых вызвали в школу.

У девочки диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы внутренних органов. Сейчас ее выписали из больницы, но 7-классница продолжает лечение дома. Девочку трудно узнать, ведь лицо опухло сильно.

Отмечается, что она боится возвращаться в школу и своего обидчика. Родители хотят, чтобы его исключили из школы.

Парень ходит на борьбу и живет с бабушкой и дедушкой. Его мама нынче заграницей и пообещала вернуться на этой неделе.

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