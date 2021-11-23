Цікаво, що подібні випадки відбувалися і раніше

У селі Цміни Камінь-Каширського району Волинської області вчителька фізики спочатку лаяла свого учня, а потім почала застосовувати до нього силу.

На оприлюднених у місцевому телеграм-каналі кадрах видно, як горе-вчителька тягає учня за вухо і б'є по голові. Місцеві ЗМІ повідомили, що це вже не перший такий інцидент за участю цього педагога.

Діти, які повинні відчувати себе в безпеці піддаються фізичній розправі з боку вчителів. На відео видно, як вчителька лає школяра, а потім хапає його за вухо і б'є по обличчю. Крім того, в цей час в кабінеті присутня ще одна жінка. Відео знімали через замкову щілину.

Правоохоронці вже зареєстрували інцидент. В даний час йде перевірка.

Журналісти місцевого видання уточнили, що інцидент стався з учнем 9 класу. Школярі нібито постійно стукали в кабінет і тікали, тому у вчительки не витримали нерви.

Била учня місцева вчителька фізики - Мельник Валентина Вікторівна. Цікаво, що подібні випадки відбувалися і раніше, але, за словами директора школи, це було давно.

"Діти зараз важкі. Ви самі розумієте, що вони створюють певні ситуації. Ми говорили, що вчитель не має права зриватися", - додала директор.

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