На территории Генического района произошла авария, в которой есть погибший и пострадавшие, рассказали в отделе коммуникации Главного управления НПУ Херсонской области.

Авария случилась на 480-ом км автомобильной трассы «Харьков - Симферополь».

30-летняя украинка не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и врезелась в автомобиль «Ssang Yong Rexton», за рулем которого сидел житель Харькова.

Водитель Ssang Yong погиб на месте аварии, пассажиры – 31-летняя жена погибшего и ее 16-летний брат были госпитализированы, они находятся в реанимационном отделении.

Начато уголовное производство.

Стоит отметить что дорога во время ДТП была скользкой и заснеженной.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло на трассе Днепр – Запорожье.

Вероятно, водитель одного из автомобилей выезжал со второстепенной сельской дороги и, не оценив дорожную обстановку, допустил столкновение на большой скорости со встречным авто и машину отбросило на встречку.

Обломки одного из авто разбросало по всей дороге после столкновения. В полиции изданию подтвердили гибель двух человек. В то же время отмечается, что обстоятельства и детали ДТП еще выясняются.

На месте трагического ДТП работали две бригады скорой помощи и правоохранители.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.

Также Politeka писала, что пьяный 23-летний водитель сбил украинского епископа.