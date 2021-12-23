На территории Генического района произошла авария, в которой есть погибший и пострадавшие, рассказали в отделе коммуникации Главного управления НПУ Херсонской области.
Авария случилась на 480-ом км автомобильной трассы «Харьков - Симферополь».
30-летняя украинка не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и врезелась в автомобиль «Ssang Yong Rexton», за рулем которого сидел житель Харькова.
Водитель Ssang Yong погиб на месте аварии, пассажиры – 31-летняя жена погибшего и ее 16-летний брат были госпитализированы, они находятся в реанимационном отделении.
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Начато уголовное производство.
Стоит отметить что дорога во время ДТП была скользкой и заснеженной.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло на трассе Днепр – Запорожье.
Вероятно, водитель одного из автомобилей выезжал со второстепенной сельской дороги и, не оценив дорожную обстановку, допустил столкновение на большой скорости со встречным авто и машину отбросило на встречку.
Обломки одного из авто разбросало по всей дороге после столкновения. В полиции изданию подтвердили гибель двух человек. В то же время отмечается, что обстоятельства и детали ДТП еще выясняются.
На месте трагического ДТП работали две бригады скорой помощи и правоохранители.
Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.
Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.
Также Politeka писала, что пьяный 23-летний водитель сбил украинского епископа.