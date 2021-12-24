Так, сообщение об исчезновении двух детей поступило спасателям в четверг, 23 декабря, в 21.10. По данным полиции, ребята могли утонуть в местном пруду - играли на тонком льду.
Сотрудники ГСЧС сразу же кинулись на поиски несовершеннолетних. Через некоторое время тело одного из пропавших нашли в пруду. Поиски второго ребенка продолжаются.
От ГСЧС задействованы 4 человека и 2 единицы техники, включая лодку.
Украинцы бурно обсуждают в Сети трагедию:
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Украинок отныне будут ставить на воинский учет, указ вступил в силу: полный список профессий
Кароль и Никитюк предстали в одинаковых нарядах, кому идет больше: "Круче, чем на Бейонсе"
Гранд-финал шоу "Маска", Данилко и Каменских не сдержали воплей, увидев, кто победил: "Невероятно!"
Союз "Холостяка" Добрынина с Дашей Квитковой оказался на грани распада, подробности: "Собирала вещи и уходила"
"Какого дети там были????? Родители, разговаривайте, рассказывайте, поучайте детей, они должны знать, как это опасно"
"😭😭Какое горе родителям..."
Ранее мы рассказывали, что в Киеве девочка на санках слетела с обрыва и ушла под воду. Случилось это в Соломенском районе столицы на озере в парке Отрадный.
Ребенка спас прохожий. Он положил рядом с ней лестницу, благодаря которой малышка смогла вылезти на берег.
"Посмотрите, что творят дети на Отрадном! С другой стороны озера, ребёнок лет трёх, слетел с обрыва на санках, его родители ели достали, там нет возможности вылезти, высоко, особенно если трещит лед", – говорится в сообщении Телеграм-канала "Киев без цензуры".
Напомним, что находился в воде около получаса: несчастье случилось с харьковчанином на реке
Как сообщала Politeka, судно с пассажирами пошло ко дну, утонуло 64 человека: подробности трагедии
Также Politeka писала, что в Днепре 6-летняя девочка исчезла после занятий, мама бросилась на поиски: чем все закончилось