Беда произошла в селе Раздольное в Херсонской области - поисками восьмилетних детей занимаются полиция и ГСЧС.

Так, сообщение об исчезновении двух детей поступило спасателям в четверг, 23 декабря, в 21.10. По данным полиции, ребята могли утонуть в местном пруду - играли на тонком льду.

Сотрудники ГСЧС сразу же кинулись на поиски несовершеннолетних. Через некоторое время тело одного из пропавших нашли в пруду. Поиски второго ребенка продолжаются.

От ГСЧС задействованы 4 человека и 2 единицы техники, включая лодку.

Украинцы бурно обсуждают в Сети трагедию:

"Какого дети там были????? Родители, разговаривайте, рассказывайте, поучайте детей, они должны знать, как это опасно"

"😭😭Какое горе родителям..."

Ранее мы рассказывали, что в Киеве девочка на санках слетела с обрыва и ушла под воду. Случилось это в Соломенском районе столицы на озере в парке Отрадный.

Ребенка спас прохожий. Он положил рядом с ней лестницу, благодаря которой малышка смогла вылезти на берег.

"Посмотрите, что творят дети на Отрадном! С другой стороны озера, ребёнок лет трёх, слетел с обрыва на санках, его родители ели достали, там нет возможности вылезти, высоко, особенно если трещит лед", – говорится в сообщении Телеграм-канала "Киев без цензуры".

Напомним, что находился в воде около получаса: несчастье случилось с харьковчанином на реке

Как сообщала Politeka, судно с пассажирами пошло ко дну, утонуло 64 человека: подробности трагедии

Также Politeka писала, что в Днепре 6-летняя девочка исчезла после занятий, мама бросилась на поиски: чем все закончилось