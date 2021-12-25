О смерти украинки сообщила 24 декабря ее знакомая Маряна Тимощук на своей странице в Facebook. Ее госпитализировали в Чехии после инфицирования коронавирусом, но так и не смогли спасти.
"Благодарим всех за помощь. Ренатка умерла. Бог забирает лучших людей", - сообщила ее знакомая Маряна Тимощук
Еще в начале декабря молодая женщина инфицировалась коронавирусом и попала в медучреждение. На ее лечение в соцсети собирали средства, ведь у Ренаты не было страховки, а пребывание в чешском медучреждении достаточно дорогое.
Как сообщили в общественной организации "Волонтеры Закарпатья", болезнь быстро прогрессировала и женщина находилась в реанимации в искусственной коме с 70% поражения легких. За нее молились всей Украиной, к сожалению, чуда не произошло.
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Пользователи сети в комментариях не могут поверить в случившееся, многие вспоминают Ренату хорошими словами и высказывают слова поддержки родным 30-летней женщины:
"Ренатко, не верится, что тебя уже нет (спи спокойно, царствие тебе небесное!", "Вечная память, помним и скорбим, соболезнования родным", "Мы все будем молиться за упокой ее души".
Напомним, трагически оборвалась жизнь молодого украинца в Польше: тело парня нашли на крыше.
Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.
Также Politeka писала, что в Польше избили украинца и выбили ему глаз.