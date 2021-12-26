В пассажирском вагоне поезда Киев-Ужгород, который прибыл на вокзал во Львове, в ночь на воскресенье, 26 декабря, произошел пожар.

Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области, передает Politeka.net. Также появились кадры с места приосшнествия.

Спасатели получили сообщение о происшествии 03:57.

К ликвидации пожара привлекали 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.

Когда пожарные прибыли на место вагон был отцеплен от поезда и стоял отдельно, из окон валил дым.

Пожар потушили очень быстро. В 05:00 пожар был локализован и в 05:03 ликвидирован.

В результате пожара потерпевших нет. Пассажиров пересадили в другой вагон, поезд продолжил движение с опозданием на 19 минут.

В результате происшествия огнем было уничтожено электрощитовое и служебное помещение проводников на площади 4 кв. Сумма убытков уточняется.

Причины возгорания предстоит выяснить правоохранителям.

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