Стало известно о состоянии пострадавших во время страшной аварии на Киевщине - загорелось авто, в котором ехала семья с двумя детьми.

ДТП произошло в воскресенье, 26 декабря, на трассе Киев - Чернигов недалеко от села Скибин. Столкнулись автомобили «ВАЗ-2115» под управлением 32-летнего водителя и двигавшийся впереди BMW X5, сообщает пресс-служба полиции.

В результате удара, ВАЗ вспыхнул. Дым был виден на сотни метров от самого места аварии.

В этой машине на момент аварии, кроме водителя, находились еще его жена и дети возрастом 7 и 9 лет. Все четверо получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания помощи.

Отец с сыновьями успели выпрыгнуть из машины, а мать – зажало внутри. Ее удалось вытащить только подоспевшим вовремя спасателям.

Всю семью доставили в Броварскую центральную районную больницу, говорится в сюжете ТСН. Самая тяжелая - мать. Ее вместе со старшим сыном забрали в реанимацию, а отца с младшим – в травматологическое отделение.

По словам врача-травматолога Андрея Доценко, состояние всех четверых удалось стабилизировать. Женщина получила политравму: закрытую черепно-мозговую травму и переломы таза и ребер. Она находится в тяжелом состоянии. Старший сын - средней степени тяжести. Отец с младшим получили переломы.

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