Автомобиль ВАЗ от удара с деревом превратился в груду металла, в полиции раскрыли подробности страшного ДТП в Киевской области.

Авария произошла вечером в воскресенье, 26 декабря, возле села Вербовое. На линию "102" позвонил водитель ВАЗ-2109, сообщивший, что попал в ДТП, передает пресс-служба ГУНП.

Прибыв на место, полицейские выясниили, что кроме 34-летнего водителя, в легковушке также находился его 14-летний племянник. Подросток скончался на месте, получив травмы несовместимые с жизнью.

Водителя "вырезали" из покореженного авто с помощью спецтехники и доставили в больницу.

По факту проводится расследование. Учитывая погодные условия в последние дни и дорожную обстановку в стране, правоохранители в очередной раз

призывают водителей быть осмотрительными и соблюдать правила.

Тем временем, украинцы активно обсуждают происшествие:

"Иконка на торпеде даже не спасла"



"Это же как надо поверить в себя на таком авто((("

"Боже, 14 лет... И жизнь кончилась... Берегите себя"

"икона не помогла"

"Была бы иномарка, хотя бы самая старая, смерти, скорее всего, можно было избежать. Действительно жалко. Земля пухом"

"Это какая скорость должна была быть, чтобы машину превратить в лохмотья"

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