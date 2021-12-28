Во вторник, 28 декабря, житель Черногории Эдин Бегзич ворвался в отделение банка NLB и угрожает его взорвать. Мужчина продемонстрировал самодельные взрывные устройства (якобы с пультом дистанционного управления) и коктейли Молотова. Также он собирается использовать слезоточивый газ, передает CDM.
Захватчик опубликовал в Сети видео, в котором призвал кредитную организацию вернуть деньги, "украденные у рабочих". По его словам, банк отобрал заработанные за 12 лет деньги у сотрудников компании Primorke.
Кроме того, Безгич наклеил на двери банка плакат с тем же требованием.
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"До тех пор, пока не будет выплачен последний цент с процентами, я буду держать банк под контролем. Я намерен бороться до конца", — заявил Безгич.
Также мужчина обратился к лидерам черногорского правительства, призвав поучаствовать в решении проблемы.
Отмечается, что сотрудников банка на момент захвата в отделении не было. Полиция перекрыла все близлежащие улицы, из зданий, расположенных рядом эвакуировали людей. Сейчас с захватчиком ведутся переговоры.
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