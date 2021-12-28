Вооруженный до зубов мужчина захватил отделение банка - заявил, что будет бороться до конца, появились подробности.

Во вторник, 28 декабря, житель Черногории Эдин Бегзич ворвался в отделение банка NLB и угрожает его взорвать. Мужчина продемонстрировал самодельные взрывные устройства (якобы с пультом дистанционного управления) и коктейли Молотова. Также он собирается использовать слезоточивый газ, передает CDM.

Захватчик опубликовал в Сети видео, в котором призвал кредитную организацию вернуть деньги, "украденные у рабочих". По его словам, банк отобрал заработанные за 12 лет деньги у сотрудников компании Primorke.



Кроме того, Безгич наклеил на двери банка плакат с тем же требованием.

Мужчина в городе Бар (Черногория) спрятался в здании банка NLB и угрожает его взорвать, по словам национального телевидения. pic.twitter.com/PI97ebUwYx — EMIL VR (@EMILVRNEWS) December 28, 2021

"До тех пор, пока не будет выплачен последний цент с процентами, я буду держать банк под контролем. Я намерен бороться до конца", — заявил Безгич.

Также мужчина обратился к лидерам черногорского правительства, призвав поучаствовать в решении проблемы.

Отмечается, что сотрудников банка на момент захвата в отделении не было. Полиция перекрыла все близлежащие улицы, из зданий, расположенных рядом эвакуировали людей. Сейчас с захватчиком ведутся переговоры.

В Черногории мужчина захватил отделение банка и угрожает взрывом https://t.co/md3t1M82gK



Захватчик финансового учреждения наклеил на его двери плакат с требованием о возврате украденных у работников компании «Primorke» денег, сообщает УтроNews. pic.twitter.com/3jNOElX07Z — Latvijas Ziņas (@LZinaslv) December 28, 2021

Muškarac, koji se predstavio kao Edin Begzić, prethodno je oblijepio poslovnicu banke natpisom "Vratite novac koji ste ukrali od radnika Primorke" #crnagora #bar https://t.co/ErQJhDVWom — Klix.ba (@klixba) December 28, 2021

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