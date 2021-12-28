Об этом сообщает издание Giornale Di Sicilia. Злоумышленника задержали и он признался, что четыре раза ударил ножом супругу из-за отказа в интиме.
Погибшая была украинкой, ее звали Наталья Киричок, она проживала в Италии последние 20 лет. Подозреваемый Вито Канджини рассказал полиции, что женщина обещала ему интим на Рождество, однако передумала и отказала.
"Она мне обещала, я даже принял виагру. Однако потом она сказала "нет" и ушла спать. Я больше не мог это терпеть", — цитируют итальянские издания слова подозреваемого в убийстве.
После отказа мужчина выхватил нож и зарезал 61-летнюю жену. На другой день она не пришла на работу. Тогда подозреваемый позвонил ее работодателю и сообщил, что "Наталья больше никогда не вернется, потому что он ее убил".
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Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия прибыли правоохранители, которые обнаружили тело окровавленного женщины в спальне. Известно также, что Вито Канджини постоянно ревновал свою жену и обвинял ее в семейных изменах.
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
Как сообщала Politeka, в Италии 81-летний пенсионер застрелил сиделку из Украины.
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