В Италии в поселке Фанано-ди-Градара в провинции Пезаро-е-Урбино 80-летний мужчина убил 61-летнюю жену - трагедия произошла в ночь на 26 декабря.

Об этом сообщает издание Giornale Di Sicilia. Злоумышленника задержали и он признался, что четыре раза ударил ножом супругу из-за отказа в интиме.

Погибшая была украинкой, ее звали Наталья Киричок, она проживала в Италии последние 20 лет. Подозреваемый Вито Канджини рассказал полиции, что женщина обещала ему интим на Рождество, однако передумала и отказала.

"Она мне обещала, я даже принял виагру. Однако потом она сказала "нет" и ушла спать. Я больше не мог это терпеть", — цитируют итальянские издания слова подозреваемого в убийстве.

После отказа мужчина выхватил нож и зарезал 61-летнюю жену. На другой день она не пришла на работу. Тогда подозреваемый позвонил ее работодателю и сообщил, что "Наталья больше никогда не вернется, потому что он ее убил".

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия прибыли правоохранители, которые обнаружили тело окровавленного женщины в спальне. Известно также, что Вито Канджини постоянно ревновал свою жену и обвинял ее в семейных изменах.

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