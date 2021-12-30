На место происшествия были вызваны спасатели, которые при помощи спецприбора и высвободили руку молодого человека из забора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области. В Мелитополе на улице подросток подскользнулся из-за гололеда на тротуаре и при падении проткнул ладонь металлическим забором, напоровшись на пику.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что 29 декабря, в 14:05 получили сообщение об инциденте на улице Байбулатова в Мелитополе.

Бойцам ГСЧС пришлось на месте происшествия срезать часть конструкции ограждения пневматическими ножницами. После этого потерпевшего передали врачам "скорой" для оказания дальнейшей медпомощи.

От ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава. Также спасатели опубликовали фото, как помогали парню, протикнувшему ладонью пику забора насквозь.

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