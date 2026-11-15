Пенсійний фонд пояснив, чи можна оформити субсидію на дві квартири і в яких випадках кілька помешкань не завадять отримати державну допомогу.

Субсидія на комуналку в Україні залежить не лише від доходів, а й від майна родини. Українцям, які мають дві квартири, часто незрозуміло, чи можна отримувати державну допомогу по кількох адресах або на помешкання, в якому вони фактично живуть.

Загальне правило від Пенсійного фонду суворе: якщо заявник або член його домогосподарства володіє більш ніж одним житловим приміщенням, субсидію не призначають. Це стосується і квартир, і приватних будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Важливо, що Пенсійний фонд перевіряє не лише нерухомість самого заявника. До уваги беруть також майно членів домогосподарства та членів їхніх родин. Тож якщо одну квартиру записали на чоловіка, а іншу на дружину, це не означає, що допомогу дадуть за обома адресами.

Отже, оформити дві субсидії на два помешкання лише через те, що вони за різними адресами, не вийде. Але законодавство передбачає винятки, коли кілька об'єктів нерухомості не позбавляють права на допомогу.

Коли дві квартири не завадять отримати субсидію

У пункті 14 Положення № 848 перелічені випадки, коли правило про володіння кількома помешканнями не застосовують. Субсидію можуть призначити, якщо:

одне або кілька помешкань перебувають у спільній сумісній чи частковій власності;

додаткове житло людина отримала у спадщину і жодне з помешкань не здається в оренду;

нерухомість розташована в сільській місцевості або на територіях із законодавчими винятками, зокрема на тимчасово окупованих;

житло знищене або непридатне для проживання через бойові дії, теракти чи диверсії, і це підтверджено документами.

Тобто сам запис про право власності в реєстрі ще не означає автоматичної відмови. Значення мають походження нерухомості, її розташування та правовий статус.

Що варто знати перед поданням заяви

Перш ніж подавати документи, перевірте, чи не значиться на вас або на членах родини додаткове житло. Якщо воно є, але підпадає під один із винятків, підготуйте підтвердження: документ про спадщину, акт про знищене чи непридатне житло або довідку про спільну власність.

Приховати другу квартиру не вийде: ПФУ бере дані про нерухомість із державних реєстрів. Тому перед зверненням варто одразу з'ясувати, яке саме житло на вас записане.

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