Об этом передает "ВолыньPost". Уточняется, что в Польше пропал без вести молодой 21-летний Станислав Линчук родом из села Черче в Волынской области.
Известно, что в последнее время он жил и работал в польском городе Катовице. На связь с семьей украинец перестал выходить неделю назад, 27 декабря. Станислав Линчук не вернулся ни на родину, ни на съемную квартиру в Польше.
Рост пропавшего украинца около 185 сантиметров, у него стройное телосложение, голубые глаза и светлые коротко подстриженные волосы. К сожалению, неизвестно во что Станислав Линчук был одет в день исчезновения.
Всех людей, имеющих любую информацию о пропавшем, просят обращаться в полицию в Украине или в ближайшее подразделение полиции в Польше или за экстренным номером 112.
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Стоит отметить, что случаев поиска заробитчан настолько много, что уже принято решение создать в соцсетях специальное сообщество, которое бы помогало разыскивать таких людей. Но есть и такие случаи, когда люди осознанно исчезают.
Напомним, что трагедия в Чехии унесла жизнь 30-летней украинки, которую спасали всей страной.
Как сообщала Politeka, трагедия оборвала жизнь украинца в Польше прямо в новогоднюю ночь.
Также Politeka писала, в Польше при странных обстоятельствах пропал украинец.