Про смерть 47-річного громадянина України , якого виявили неподалік винайманого помешкання у місті Седельце, що в Польщі, повідомило видання Gazeta Wyborcza. За даними, тіло жертви знайшли перехожі, які поверталися з новорічної вечірки, на тротуарі та повідомили в поліцію.
Як пізніше з'ясувалося, тіло українця знайшли неподалік орендованого ним помешкання із численними пораненнями голови. Про це розповіла виданню речниця районної прокуратури міста Седльце Кристина Голобек.
Вона зауважила, що наразі затримано 12 іноземців, які орендували помешкання у тому ж будинку, що й загиблий. Напередодні Нового року в будівлі була вечірка. Ймовірно, саме тут і сталося вбивство.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
Ксенія Мішина вийшла на зв'язок після Нового року і здивувала заявою: "Я просто вирішила..."
Дружина продюсера "Квартал 95" в лосинах показала, заради чого займається в свята: "Після тренуваннячка"
Сумська біля ялинки покрасувалася з новою зачіскою, яка її дуже молодить: Зібров відреагував
Нацбанк вводить в обіг незвичайні 40 гривень: з'явилися фото
За словами Кристини Голобек, слідство триває, а усі затримані будуть допитані. Попередні допити були неможливі через сильне алкогольне сп'яніння деяких затриманих.
Нагадаємо, що у Польщі за дивних обставин зник українець: телефон Богдана весь час відключений.
Раніше Politeka повідомляла, що українці загинули в Польщі: кадри і деталі події.
Також Politeka писала, що пішла з життя відома актриса, що стала зіркою ще в дитинстві: розкрита причина трагедії.