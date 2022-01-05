В Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь» обнаружили тела троих парней, которые не были работниками предприятия.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, погибших обнаружили 4 января в неиспользуемом помещении, которое собирались демонтировать. Трое молодых мужчин были уже без признаков жизни, когда их заметили во время обхода газового цеха.

Местный ресурс «0629» сообщает, что сотрудники меткомбината сразу же вызвали полицию и медиков. Они отметили, что погибшие не работали на «Азовстали», поэтому остается неизвестным, что они делали на территории меткомбината.

Причина смерти мужчин также пока не установлена. Правоохранители уже начали расследование по факту случившегося. Пока полиция не давала комментариев по этому делу.

В то же время отмечается, что накануне в Мариуполе пропали без вести трое парней. 16-летнего Никиту Г. Объявили в розыск 1 января. Удалось выяснить, что он вместе с двумя приятелями вышли из дома, после чего об их местоположении ничего не было известно. Все трое пока числятся пропавшими без вести.

Напомним, трагедия на Одесчине унесла жизни целой семьи, в ГСЧС раскрыли детали.

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