О смерти 47-летнего гражданина Украины , которого обнаружили неподалеку от арендованного жилья в городе Седельце, что в Польше, сообщило издание Gazeta Wyborcza. По данным, тело жертвы нашли прохожие, которые возвращались с новогодней вечеринки, на тротуаре и сообщили в полицию.
Как позже выяснилось, тело украинца нашли неподалеку арендованного им жилья с многочисленными ранениями головы. Об этом рассказала изданию пресс-секретарь районной прокуратуры города Седльце Кристина Голобек.
Она отметила, что сейчас задержаны 12 иностранцев, которые арендовали комнаты в том же доме, что и погибший. Накануне Нового года в здании была вечеринка. Вероятно, именно здесь и произошло убийство.
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По словам Кристины Голобек, следствие продолжается, а все задержанные будут допрошены. Предыдущие допросы были невозможны из-за сильного алкогольного опьянения некоторых задержанных.
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