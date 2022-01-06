Инцидент произошел вечером 5 января на автодороге М-19 «Доманово-Тереблече» в с. Нагирянка Тернопольской области, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Водитель автоцистерны с бензином не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика. В результате произошла разгерметизация цистерны с последующим выливом горючего на обочину дороги.
Чтобы предотвратить пожар и взрыв, спасатели создали пенную подушку и засыпали фуру песком.
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Из восьми домов, расположенных рядом, эвакуировали около 10 человек, также отключили электроснабжение близлежащих улиц.
Бойцы ГСЧС провели перекачку горючего в резервную автоцистерну. Всего на месте происшествия работало 20 спасателей и 4 единицы специальной техники. Продолжается дежурство сотрудников службы спасения на месте ЧП, пока не будут полностью ликвидированы его последствия.
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