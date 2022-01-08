На Закарпатье нашли тело подростка, который накануне упал в речку во время несчастного случая, - тело 13-летнего парня обнаружили в 10 километрах от дома.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ZAXID.NET, несчастный случай произошел в поселке Большой Бычков на Закарпатье. О трагедии сообщили в пресс-службе местной полиции.

Об исчезновении парня стало известно 5 января. 13-летний Богдан Щерба вместе с 24-летним односельчанином занимались заготовкой дров, после чего ехали домой на фире. Во время пересечения реки парни не справились с управлением и угодили в воду. 24-летний парень смог доплыть до берега и спастись. Он пытался найти подростка самостоятельно, после чего обратился за помощью к леснику.

Парня искали в течение двух дней и нашли в 10 км от места падения у берега реки Шопурки. Отмечается, что насильственных следов смерти на теле мальчика не обнаружили.

Напомним, что в Харькове мужчина упал посреди улицы в мороз: что произошло.

А еще Politeka писала, что в Украине нашли женщину, которую считали погибшей 10 лет.

Также Politeka рассказывала, что 21-летний Станислав загадочно исчез в Польше, поиски оказались напрасными: что известно.