Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ZAXID.NET, несчастный случай произошел в поселке Большой Бычков на Закарпатье. О трагедии сообщили в пресс-службе местной полиции.
Об исчезновении парня стало известно 5 января. 13-летний Богдан Щерба вместе с 24-летним односельчанином занимались заготовкой дров, после чего ехали домой на фире. Во время пересечения реки парни не справились с управлением и угодили в воду. 24-летний парень смог доплыть до берега и спастись. Он пытался найти подростка самостоятельно, после чего обратился за помощью к леснику.
Парня искали в течение двух дней и нашли в 10 км от места падения у берега реки Шопурки. Отмечается, что насильственных следов смерти на теле мальчика не обнаружили.
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