В полиции раскрыли подробности страшного происшествия, которое случилось в вечер перед Рождеством в одном из сел Харьковской области.

Как сообщает Politeka.net, в Святвечер в одном из сел Красноградского района Харьковской области случилось трагическое происшествие. 52-летний мужчина во время семейного застолья едва не убил дочь своей сожительницы. О том, что 22-летняя девушка лежит с ножом в спине сообщила соседка.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Оказалось, что семья – муж, его сожительница и ее дочь – собрались за столом и употребляли алкоголь. Вскоре между членами семьи завязалась ссора, в ходе которой мужчина набросился на дочь своей сожительницы.

"6 января в 22:40 в сектор полицейской деятельности №1 Красноградского районного отдела полиции поступило сообщение от жительницы села Андреевка. Женщина заявила, что напротив ее дома лежит местная жительница с ножом в спине", - говорится в сообщении полиции.

Позже выяснилось, что после ранения падчерицы мужчина решил совершить самоубийство, но у него это не удалось. Злоумышленника арестовали, сейчас продолжается досудебное расследование. Если вину докажут, мужчине угрожает 15 лет тюрьмы.

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