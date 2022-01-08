Как сообщает Politeka.net, в Святвечер в одном из сел Красноградского района Харьковской области случилось трагическое происшествие. 52-летний мужчина во время семейного застолья едва не убил дочь своей сожительницы. О том, что 22-летняя девушка лежит с ножом в спине сообщила соседка.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Оказалось, что семья – муж, его сожительница и ее дочь – собрались за столом и употребляли алкоголь. Вскоре между членами семьи завязалась ссора, в ходе которой мужчина набросился на дочь своей сожительницы.
"6 января в 22:40 в сектор полицейской деятельности №1 Красноградского районного отдела полиции поступило сообщение от жительницы села Андреевка. Женщина заявила, что напротив ее дома лежит местная жительница с ножом в спине", - говорится в сообщении полиции.
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Позже выяснилось, что после ранения падчерицы мужчина решил совершить самоубийство, но у него это не удалось. Злоумышленника арестовали, сейчас продолжается досудебное расследование. Если вину докажут, мужчине угрожает 15 лет тюрьмы.
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