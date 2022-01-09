Как сообщили в полиции Черкасской области, 8 января, в селе Сагуновка 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его.
В результате пиротехническое средство вспыхнуло, у ребенка ожоги лица и рук. Малолетнего доставили в больницу и госпитализировали.
Кроме того, в тот же день двое мальчиков травмировались в Днепропетровской области, пишет «Информатор».
Согласно сообщению, в Покрове двое девятилетних мальчиков нашли продолговатый предмет (предположительно, петарду) и подожгли его. Из него вырвалось пламя и обожгло детей.
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У одного из ребят повреждены лицо и руки. С ожогами 2-3 степени его госпитализировали в Днепр. У другого — ожоги 2-ой степени, он находится дома.
Правоохранители рекомендуют соблюдать следующие правила при выборе и приобретении пиротехнической продукции:
- покупать только в специализированных торговых местах;
- проверять информацию о сроке годности изделия или его гарантийном сроке;
- к каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке должна быть инструкция по применению (эксплуатации), содержащая информацию об опасности пиротехнического изделия и ограничение по возрасту его применения;
- не покупать изделия сомнительного вида, имеющие повреждения корпуса или фитиля.
«Помните: пиротехнические изделия не игрушки, они могут вызвать серьезные ожоги или травмы рук, лица, глаз. При их использовании обязательно соблюдать правила личной безопасности!» - подчеркивают в полиции.
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